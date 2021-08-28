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  2. Смотрите гороскоп на сентябрь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Смотрите гороскоп на сентябрь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овны, уделите внимание своему здоровью – особенно в первой половине месяца. Тельцы, вы, затеяв выяснение отношений, рискуете остаться в одиночестве. Близнецы, романтический настрой в первой половине месяца вам гарантирован. Раки, встреч и поездок будет больше обычного. Готовьтесь быть мобильными! Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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