Смотрите гороскоп на май для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

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Овны, так или иначе месяц будет связан с финансами. Чтобы оказаться в выигрыше, принимайте обдуманные решения. Тельцы, пришло время смело заявить о себе и своих намерениях. Уверенность в своих силах поможет решить трудные проблемы. Близнецы, лишняя активность вам сейчас ни к чему. Лучше уйти на время в тень, продумав дальнейшую стратегию. Раки, друзья и единомышленники подставят в трудную минуту плечо, а также подкинут парочку новых идей. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!