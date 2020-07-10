«Смолевичи» и «Ислочь» откроют программу 17-го тура чемпионата Беларуси

«Смолевичи» и «Ислочь» сегодня откроют программу 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Фото: fcisloch.by

Команда из города-спутника столицы переживает, мягко говоря, нелегкие времена. По завершении предыдущего матча национального первенства, в котором «Смолевичи» сыграли вничью с брестским «Динамо» (3:3), главный тренер Александр Бразевич заявил, что в текущем формате команда прекращает существование, так как все игроки написали заявления об уходе из-за тяжелого финансового положения. Сам наставник также покинул «Смолевичи» спустя несколько дней.

Исполняющим обязанности главного тренера «Смолевичей» был назначен Алексей Михайлов, которому будет ассистировать Вячеслав Ярославский, ранее возглавлявший дубль. Именно они готовят команду к сегодняшней игре.

К слову, накануне в стан «Смолевичей» на правах аренды перебрались молодые игроки минского «Динамо» — Никита Халимончик, Никита Демченко, Владислав Ложкин и Кирилл Родионов.

Учитывая проблемы хозяев поля, «Ислочь» представляется безусловным фаворитом противостояния. Тем более сами «волки» постепенно решили свои кадровые проблемы, а один из лидеров команды Момо Янсане, которого слухи настойчиво отправляли в «Шахтер», все еще остается частью коллектива Виталия Жуковского. Отметим, что в поединке первого круга «Ислочь» переиграла «Смолевичи» (1:0) благодаря голу Янсане.

Матч пройдет на стадионе «Озерный» и начнется в 18:30.

Расписание остальных игр 17-го тура:

11 июля (суббота)

16:30. «Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»

18:30. БАТЭ – «Славия»

20:30. «Шахтер» – «Городея»

12 июля (воскресенье)

16:30. «Энергетик-БГУ» – «Рух»

18:30. «Динамо-Минск» – «Минск»

20:30. «Витебск» – «Неман»

Отметим, что программа 17-го тура будет сокращенной, так как АБФФ перенесла встречу брестского «Динамо» со «Слуцком» из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов страны.

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 30 очков (16 матчей).

2. БАТЭ – 30 (16).

3. «Неман» – 29 (15).

4. «Энергетик-БГУ» – 29 (16).

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16).

6. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (16).

7. «Динамо» (Минск) – 23 (16).

8. «Ислочь» – 23 (16).

9. «Витебск» – 22 (16).

10. «Рух» – 22 (16).

11. «Славия» – 21 (16).

12. «Слуцк» — 18 (16).

13. «Городея» – 16 (16).

14. «Минск» – 15 (14).

15. «Смолевичи» – 11 (15).

16. «Белшина» – 7 (16).