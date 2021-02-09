СМИ: Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли выходит замуж

Американская модель и актриса, известная по фильмам «Дивергент, «Виноваты звезды» и другим, впервые выходит замуж. Об этом сообщает Tatler.ru.
Фото: otakukart.com
По информации инсайдеров, женихом актрисы стал футболист Аарон Рождерс. Спустя всего несколько дней после того, как СМИ заговорили об их романе, 37-летний спортсмен во время онлайн-церемонии награждения NFL Honors объявил, что помолвлен:
– Огромное спасибо. Для меня большая честь получить эту награду в третий раз. 2020 год определенно был сумасшедшим годом, наполненным множеством изменений, достижениями, удивительными запоминающимися моментами… Я обручился и сыграл один из лучших футбольных сезонов в своей карьере, – поделился спортсмен.
Роджерс поблагодарил близких, в том числе будущую жену:
– За пределами поля у меня действительно отличная группа поддержки. Так что я хотел бы поблагодарить мою команду... мою невесту.
На данный момент больше никаких комментариев пара не давала и официально свой роман не подтвердила.
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