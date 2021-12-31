СМИ: Зеленский намерен переименовать партию в преддверии выборов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что «Слугу народа» хотят переименовать таким образом, чтобы в названии партии присутствовала фамилия главы государства. Под таким брендом, по словам источника, партия пойдет на выборы.
Как отмечает «Страна.ua», переименовать «Слугу народа» в «Партию Зеленского» (или нечто схожее) хотят потому, что рейтинг президента намного выше, чем у его партии.
Выборы президента Украины пройдут в 2024 году, в Верховную раду – в 2023-м.
Фото: pixabay.com