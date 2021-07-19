СМИ: «Ювентус» может обменять Роналду в ПСЖ на Икарди

Криштиану Роналду

При этом отметим, что контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня следующего года. А несколько дней назад португалец уведомил руководство «Ювентуса» о том, что не планирует покидать клуб в текущее трансферное окно.