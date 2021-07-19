Туринский «Ювентус» может обменять португальского нападающего Криштиану Роналду на аргентинского форварда Мауро Икарди, который сейчас защищает цвета французского «Пари Сен-Жермен». Об этом проинформировало издание L'Equipe.
Криштиану Роналду
При этом отметим, что контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня следующего года. А несколько дней назад португалец уведомил руководство «Ювентуса» о том, что не планирует покидать клуб в текущее трансферное окно.
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СМИ: «Ювентус» может обменять Роналду в ПСЖ на Икарди
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