Главная СМИ: Юлианна Караулова родила первенца Опубликовано: 03.06.2021 14:51:31 592 СМИ: Юлианна Караулова родила первенца Российская певица Юлиана Караулова впервые стала мамой. Об этом сообщает издание Super.ru со ссылкой на источник. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) Отмечается, что знаменитость родила еще 29 мая и на данный момент находится в роддоме. Пол и имя ребенка пока не раскрываются. Напомним, о своей беременности Караулова рассказала в конце марта нынешнего года. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter знаменитости певцы дети Россия Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи 03.06.2021 15:49:42 Порядок формирования цен на лекарства и изделия медназначения можно обсудить по 13 июня 03.06.2021 15:44:53 В Министерстве энергетики прокомментировали заявление Литвы по межгосударственным электросетям 03.06.2021 15:37:38 Еще две клиники Минска вернулись к привычному режиму работы 03.06.2021 15:25:22 Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company открывает рейсы из Бишкека в Минск с 25 июня 03.06.2021 15:15:33 Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня 03.06.2021 15:08:42 Маршрут автобуса № 57 временно изменится с 7 июня 03.06.2021 15:08:00 Конкурс "Дети – цветки жизни!". 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