СМИ выяснили, что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице

Артистку отключили от аппарата ИВЛ, однако она находится в депрессии, сообщает "СтарХит".

С момента госпитализации народной артистки России прошло более трех недель, а на днях ее отключили от аппарата ИВЛ.

— Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, — рассказали в частной клинике, где лечится артистка.

По мнению врачей, речи о выписке пока не идет, специалисты назвали победой ее отключение от аппарата ИВЛ.

70-летней пациентке продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, сейчас Бабкина дышит уже сама через специальную трубку, вставленную в шею, однако питается по-прежнему через зонд. К сожалению, легкие очищаются очень медленно, однако доктора зафиксировали минимальную положительную динамику.