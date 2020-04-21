Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. СМИ выяснили, что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице

СМИ выяснили, что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице

Артистку отключили от аппарата ИВЛ, однако она находится в депрессии, сообщает "СтарХит".

С момента госпитализации народной артистки России прошло более трех недель, а на днях ее отключили от аппарата ИВЛ.

 Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре рассказали в частной клинике, где лечится артистка.

По мнению врачей, речи о выписке пока не идет, специалисты назвали победой ее отключение от аппарата ИВЛ.

70-летней пациентке продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, сейчас Бабкина дышит уже сама через специальную трубку, вставленную в шею, однако питается по-прежнему через зонд. К сожалению, легкие очищаются очень медленно, однако доктора зафиксировали минимальную положительную динамику.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
БРСМ назвал проект "Цветы Великой Победы" символом преемственности поколений
Выставка овощеводства в Шоугуане проходит в новом формате
Почти 600 пациентов с ранее выявленным инфицированием COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси
СМИ выяснили, что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
Netflix выпустил трейлер сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов»
В Минске пропала 17-летняя девушка из многодетной семьи
Пернатая история. Сотрудница минской милиции спасла сову, которая пострадала в драке с вороной
Капитан «Энергетика-БГУ» может продолжить карьеру в московском «Динамо»
Васильченко: в допобразовании почувствовали вкус к онлайну, но заменой живому общению он не станет
Белорусский Парламент ратифицирует соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией на весенней сессии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Саудовская Аравия готова к дополнительным мерам для стабилизации рынка нефти
Рогачук вручил ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Последствия пожаров в чернобыльской зоне сняли на видео
КГК: количество проверок снизилось в разы, мониторингов проведено почти наполовину больше
Томильчик: в год 75-летия Великой Победы особо значимы патриотические проекты
Перенесшая коронавирус медик: мы умнее этой болезни, и мы справимся
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сидеть дома, за ними будут следить
В Беларуси урегулируют проблемные вопросы в сфере совместного домовладения
В Сербии мигранты попытались сбежать из приемных центров
Словакия ослабляет карантин со среды
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ