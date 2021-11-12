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  2. СМИ: власти Нидерландов намерены ввести частичный локдаун

СМИ: власти Нидерландов намерены ввести частичный локдаун

Правительство Нидерландов планирует ввести частичный локдаун в субботу, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, передает Reuters.


С 13 ноября бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель. Введут ограничительные правила проведения спортивных мероприятий: на них во время локдауна не должно быть зрителей. Впрочем, закрывать школы, театры и кинотеатры не планируется. Работать же граждан Нидерландов призывают из дома.

В стране 11 ноября зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки: коронавирус подтвердился примерно у 16,3 тысячи человек.

Фото: pixabay.com
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