СМИ: власти Нидерландов намерены ввести частичный локдаун

Правительство Нидерландов планирует ввести частичный локдаун в субботу, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, передает Reuters.
С 13 ноября бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель. Введут ограничительные правила проведения спортивных мероприятий: на них во время локдауна не должно быть зрителей. Впрочем, закрывать школы, театры и кинотеатры не планируется. Работать же граждан Нидерландов призывают из дома.
В стране 11 ноября зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки: коронавирус подтвердился примерно у 16,3 тысячи человек.
Фото: pixabay.com