СМИ: в Великобритании военные начали доставлять топливо на АЗС

Британские военнослужащие сегодня начали помогать доставлять топливо на автозаправочные станции Соединенного Королевства с целью скорейшего разрешения топливного кризиса в стране. Согласно данным агентства Reuters, один из бензовозов с водителем-военным приехал на АЗС в населенный пункт Хемел-Хампстед графства Хартфордшир на юго-востоке Англии, информирует ТАСС.
Заправки данного региона, а также Лондона, где сохраняется наиболее тяжелая ситуация с доставкой топлива, станут основными направлениями применения военной помощи. Всего в "Операции Эскалин" участвуют 200 военнослужащих, из которых половина – водители, половина – сопровождающие.
По данным телеканала Sky News, исполнительный директор ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер сообщил, что на 22% бензоколонок в столице Великобритании топлива нет, на ряде АЗС данная проблема наблюдается на протяжении недели.
"Может потребоваться около недели – десяти дней, чтобы бензоколонки заполнили свои хранилища до обычного уровня", – уточнил он.
Согласно сведениям ассоциации, на 60% АЗС Лондона и юго-запада Англии доступны оба вида топлива.
В других частях Соединенного Королевства ситуация немного лучше: оба вида топлива доступны на 67% заправочных станций, но 17% АЗС остаются пустыми.
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