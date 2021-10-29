СМИ: в США могут выплатить свыше 1 млрд долларов мигрантам, пострадавшим от политики Трампа

The Wall Street Journal также уточняет, что работой над планом выплаты компенсаций занимаются минюст, министерство внутренней безопасности США и министерство здравоохранения и социальных служб США. Уточняется, что каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до 450 тыс. долларов в зависимости от обстоятельств. В общей сложности американское правительство может выделить на данные цели свыше 1 млрд долларов. В настоящий момент порядка 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.Согласно информации правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод", представляющей интересы семей в одном из поданных исков, примерно 5,5 тыс. детей беженцев были разлучены со своими родителями в результате политики Трампа.45-й президент США придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение количества иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев. В рамках его политики многие дети были разлучены со своими семьями после пересечения южной границы США. В январе нынешнего года Джо Байден, вступив в должность президента США, объявил о "новой иммиграционной политике", смягчив законодательство в этой сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику. После этого поток мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты, значительно вырос и в данный момент составляет по меньшей мере 200 тыс., достигнув максимума с начала XXI века.