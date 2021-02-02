Девять выпущенных из миномета снарядов разорвались на территории правительственной резиденции в городе Дусамаребе, когда там был президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, передает ТАСС.
Согласно информации портала Somali Guardian, четыре человека получили ранения. Власти установили, что обстрел вели исламисты из террористической организации «Аш-Шабаб». Портал Goobjook News рассказал, что спецназ ликвидировал причастных к обстрелу резиденции трех боевиков.
Вокруг резиденции в Дусамаребе усилена охрана. В городе ведется патрулирование.
Фото: pixabay.com
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СМИ: в Сомали из миномета обстреляли резиденцию, в которой находился президент
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