СМИ: в Питере возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

Уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом нового типа возбудили в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Дело возбуждено за пост в социальной сети ВКонтакте, в котором рассказывается якобы о посещении пациентом поликлиники в Сестрорецке. «Сейчас идут следственные действия», — утверждает собеседник агентства.

По его словам, публикацию сделала активистка из Сестрорецка, а затем ее перепостила группа «Сестрорецкий актив», однако в этом паблике ее потом удалили. В посте говорится, что в поликлинику пришел пациент с COVID-19, которого сперва направили в бокс, а потом отпустили домой на общественном транспорте.

По предварительной информации, которую предоставил адвокат Павел Ясман, активистка проходит свидетелем по этому делу, ранее у нее прошел обыск.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу информацию о данном уголовном деле пока не прокомментировали.