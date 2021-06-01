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  2. СМИ: в Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек

СМИ: в Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек

По меньшей мере десять жителей Пакистана погибли, как минимум трое получили травмы в результате несчастных случаев, вызванных сильными дождями, в восточной провинции Пенджаб. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.


По его данным, во время грозы обрушилась крыша в городе Окара в Пенджабе, в результате происшествия восемь человек, в том числе четверо детей, погибли и трое были травмированы. 

Также сообщается, что в другой части провинции один человек погиб, когда на него обрушилась стена дома. Еще один мужчина пострадал от удара молнии.

В понедельник Метеорологический департамент Пакистана предсказал грозы вместе с сильными ветрами в разных частях страны. 

Фото: pixabay.com
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