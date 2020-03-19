СМИ: в Италии почти все жертвы коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем

Волны паники по поводу коронавируса многим не позволяют рассмотреть рифы. Но некоторые СМИ не утратили способности к тому, чтобы мыслить здраво. В частности, информационное агентство Bloomberg обратило внимание на то, что более 99% умерших в Италии (то есть почти все) при заболевании COVID-19 имели и другие проблемы со здоровьем. Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.
Французское издание Le Parisien уточняет, что средний возраст умерших с начала вспышки в Италии — 79,5 года. Погибли лишь 17 человек моложе 50 лет и только пятеро — моложе 40 лет. Все погибшие были с историей тяжелых хронических заболеваний. У 48,5% погибших имелось три или более хронических заболеваний. У 25,6% — два или более. Из 12 сопутствующих заболеваний наиболее распространенными были повышенное давление, диабет и ишемическая болезнь сердца.
Выводов из всех этих статистических выкладок можно сделать несколько. Но главный, пожалуй, в том, что не коронавирус (или, во всяком случае, не только он) привел к смерти большинства, а, следовательно, вся эта шумиха в мировых СМИ — спекуляция мирового масштаба. Огонь паники разжигают те, кому это выгодно.
Кто это? По мнению главы Московского городского научного общества терапевтов, академика РАМН Павла Воробьева, давшего интервью газете «Аргументы и факты», зачем и кому нужно то, что сейчас происходит в мире, станет ясно позже. Но в чем профессор уверен уже сейчас, так это в том, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни». В качестве доказательства своих слов Павел Воробьев привел ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере Diamond Princess, поставленном на карантин возле Йокогамы. «Там оказался заболевший (отчего и ввели карантин и запретили судну заходить в порт), от него заразилось довольно много людей. Как теперь уже говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть. Мы же не знаем, какие у них были еще заболевания. Все остальные заболели слегка. Но если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди «сгорели» бы за это время. Вот вам конкретный пример, опровергающий все разговоры про пандемию, эпидемию и так далее», — отметил глава Московского городского научного общества терапевтов.
Кстати, Всемирная организация здравоохранения также акцентирует внимание не только на распространении COVID-19, но и на том, что ему сопутствует другая пандемия — информационная, получившая название «инфодемия».
Обилие фейков, заполонивших социальные сети, мессенджеры и даже вполне официальные СМИ, заставляет людей нервничать и делать то, что им в принципе не свойственно, скажем, запасаться продуктами и товарами первой необходимости на месяцы вперед. И это иначе как всеобщим помешательством точно не назовешь.