СМИ: в Германии цена на газ для потребителей выросла почти на 47 процентов за год

Стоимость газа и электричества для потребителей в Германии выросла в текущем году в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно, в будущем году также ожидается рост цен, пишет РИА Новости.
Согласно информации издания Handelsblatt, которое ссылается на оценки портала для потребителей Verivox, с января 2021 года электричество в среднем подорожало на 18,4%. В начале года домохозяйство, потребляющее в год 4000 киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро, в декабре данный показатель составил 1386 евро. Таким образом, как передает издание, за год расходы на электричество увеличились на 215 евро. Согласно оценкам Verivox, в будущем году стоимость продолжит расти: 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в Германии уже сообщили о повышении цен в январе–феврале в среднем на 7,6%.
Газета уточняет, что голубое топливо в стране также подорожало: если в январе текущего года домохозяйство "с потреблением 20 тысяч киловатт-часов" в годовом исчислении платило 1162 евро, то в декабре данный показатель увеличился и достиг отметки 1704 евро (на 46,6%, или 542 евро). О повышении цен на 23,1% в январе–феврале будущего года объявили 515 из примерно 700 поставщиков голубого топлива. В районах, где уже подорожал газ, находятся около 32 миллионов домохозяйств.
Причин роста стоимости газа несколько. В частности, это подорожание угля и нефти на фоне восстановления мировой экономики.
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