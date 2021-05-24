Ценные предметы на сумму более £ 1 млн (более 1,4 млн долларов) украдены из замка Эрандел в графстве Западный Сассекс в Великобритании неизвестными, передает ТАСС.
Согласно информации вещательной корпорации Би-би-си, среди украденных предметов особо ценными являются золотые четки шотландской королевы Марии Стюарт (правила с 1542 по 1567 годы), которые были при ней во время ее казни в 1587 году, и коронационные чашки, переданные ею тогдашнему графу-маршалу.
– Украденные предметы сами по себе достаточно дорогие, однако они представляют несравнимо более высокую ценность как уникальные артефакты из коллекции герцога Норфолка из дома Говардов (знатный род в средневековой Англии, которому принадлежал замок Эрандел. – Прим. ТАСС), – уточнил представитель попечительского совета замка.
Похищение произошла 21 мая вечером, сигнал тревоги прозвучал в 22:30 по местному времени. Представитель территориального отделения полиции Сассекса отметил, что стражи правопорядка были на месте происшествия уже через несколько минут после того как он сработал. Драгоценности злоумышленники украли из одного из выставочных залов (замок Эрандел открыт для посетителей). В настоящий момент полиция изучает брошенную и подожженную машину, обнаруженную в соседнем местечке Барлавингтон, на предмет связи с данным происшествием.
Фото: pixabay.com
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СМИ: в Британии неизвестные украли из замка четки шотландской королевы и другие драгоценности
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