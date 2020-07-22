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  2. СМИ утверждают, что Великобритании и ЕС не удастся подписать торговое соглашение после Brexit

СМИ утверждают, что Великобритании и ЕС не удастся подписать торговое соглашение после Brexit

Великобритания и ЕС не смогут заключить соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), утверждает The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник.


После того, как 31 декабря 2020 года закончится переходный период, стороны будут торговать по правилам Всемирной торговой организации, пишет издание, добавляя, что вероятность достижения соглашение сохраняется, если ЕС на осенней сессии переговоров пойдет на уступки.

Текущий раунд переговоров завершится в четверг, но прорыва не ожидается. Переговоры зашли в тупик по ключевым вопросам сделки, передает ТАСС. Один из самых сложных пунктов – добыча рыбы. Лондон категорически против требования обеспечить доступ европейских рыбаков в британские рыболовные зоны.

Ранее британский премьер Борис Джонсон в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам ВТО, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля текущего года после трех лет переговоров об условиях выхода. До конца 2020 года действует переходный период, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.

ФОТО: pixabay


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