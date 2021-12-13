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  2. СМИ: устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье выжил

СМИ: устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье выжил

Выпускник православной гимназии, устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС.


– Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, – отметил источник в правоохранительных органах.

Парню долго не могли оказать медицинскую помощь, поскольку ждали саперов для его обследования на наличие иных взрывных устройств. 

– Саперы проверили его, но не нашли других взрывчаток, –добавил собеседник ТАСС.

Ранее источник ТАСС сообщал, что выпускник православной гимназии умер от потери крови.

Фото: Прокуратура Московской области/ТАСС
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