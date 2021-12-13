СМИ: устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье выжил

Выпускник православной гимназии, устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС.
– Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, – отметил источник в правоохранительных органах.
Парню долго не могли оказать медицинскую помощь, поскольку ждали саперов для его обследования на наличие иных взрывных устройств.
– Саперы проверили его, но не нашли других взрывчаток, –добавил собеседник ТАСС.
Ранее источник ТАСС сообщал, что выпускник православной гимназии умер от потери крови.
Фото: Прокуратура Московской области/ТАСС