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  2. СМИ: ученые Китая планировали заразить летучих мышей коронавирусом еще в 2018 году

СМИ: ученые Китая планировали заразить летучих мышей коронавирусом еще в 2018 году

Уханьские вирусологи в 2018 году собирались заразить COVID-19 популяцию летучих мышей, чтобы таким образом привить их от заболеваний, которые потенциально опасны для людей, информирует ТАСС.


Согласно документам, на которые ссылается издание The Telegraph, ученые намеревались провести опыты с "новыми химерными шипованными белками" COVID-19 на летучих мышах всего за 18 месяцев до выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией человека.

Кроме того, вирусологи запросили у управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) 14 млн долларов на эксперименты по созданию вирусов-химер, способных быстро заражать человека. Издание также уточняет, что в DARPA отказались спонсировать работу уханьских исследователей.

Отмечается, что в Уханьский институт вирусологии была направлена просьба дать комментарии.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в КНР в январе–феврале, целью которой являлось изучение происхождения нового заболевания. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, коронавирус с большей вероятностью мог передаться от животного к человеку. Версия возникновения COVID-19 в лабораторных условиях для многих показалась необоснованной.

Фото: pixabay.com
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