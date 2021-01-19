Средствам массовой информации стало известно о новорожденном сыне певицы Юлии Началовой, которая скончалась почти два года назад. Об этом сообщает Super.ru.
Последний год жизни Началова состояла в отношениях с судьей Нижегородского облсуда Вячеславом Кудрей. Пара даже несколько раз появлялась вместе на светских мероприятиях. По информации СМИ, пара планировала рождение ребенка и Юлия даже собиралась делать ЭКО, однако из-за проблем со здоровьем она не могла выносить малыша самостоятельно.
Однако, судя по всему, ее мечта все-таки осуществилась. Как удалось выяснить изданию Super.ru сейчас семья воспитывает сына Юлии Началовой и Вячеслава Кудри, рожденного суррогатной матерью после смерти исполнительницы.
В качестве предположений, после неудачных попыток искусственного оплодотворения остался неиспользованный биоматериал Юлии Началовой. Именно ее замороженную яйцеклетку медики использовали для того, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить ребенка.
По всей видимости, сейчас малыш проживает вместе с отцом, однако часто видится и с родителями Юлии и ее старшей дочерью Верой Алдониной.
По словам источников, близких к семье, мальчик очень похож на Юлию, особенно глазами. В свою очередь, Вячеслав Кудря пока не давал никаких комментариев на этот счет и старается не показывать ребенка общественности. Однако недавно СМИ все же удалось запечатлеть новоиспеченного отца. Вместе с ребенком Вячеслав был на семейном празднике у Началовых. В одном из московских ресторанов семья отметила день рождения старшей дочери Юлии, а затем Кудря с малышом покинули заведение. Вера нежно поцеловала брата на прощание, а мама певицы Таисия Николаевна помогала одеть внука в зимний комбинезон.
Напомним, знаменитая российская исполнительница Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от обострившейся подагры.
Фото: tvcenter.ru
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СМИ: у покойной Юлии Началовой родился сын
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