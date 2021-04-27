СМИ: у Ким Кардашьян новый возлюбленный

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Американские таблоиды предполагают, что избранником Кардашьян стал репортер CNN Ван Джон. Насколько давно пара вместе, неизвестно, однако знаменитости познакомились, когда Ким сотрудничала с адвокатской группой #cut50.Напомним, Ким Кардашьян в феврале нынешнего года подала на развод с Канье Уэстом. У них четверо общих детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Подробности расставания пары будут показаны в финальном сезоне реалити-шоу «Семейство Кардашьян».