Бывший президент США Дональд Трамп вновь начнет проводить митинги для своих сторонников в июне, пишет РИА Новости.
Точная дата и место мероприятий пока неизвестны. Источник New York Post из окружения экс-главы Белого дома утверждает: штаб Трампа намерен провести два митинга в июне и еще один – в преддверии 4 июля, когда в Соединенных Штатах отмечают День независимости.
Ранее Трамп допустил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году. Мы подробнее писали об этом здесь.
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СМИ: Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников летом
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