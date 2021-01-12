Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за беспорядки у здания Конгресса 6 января на членов движения «Антифа». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.
По информации издания, Трамп высказал такое мнение в телефонном разговоре с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Как уточняют источники Axios, Маккартни отрицал участие движения в беспорядках у Капитолия и доказывал, что за штурм ответственны сторонники действующего главы государства.
Axios отмечает, что разговор, длившийся около получаса, был напряженным, а временами и агрессивным. По словам СМИ, Маккартни, реагируя на очередное заявление Трампа о фальсификациях на выборах, напомнил, что те окончились и посоветовал президенту следовать традициям передачи власти.
После штурма Капитолия некоторые республиканцы возложили вину за беспорядки на движение «Антифа». Маккартни высказался, что «неоспоримо» никаких доказательств связи движения с осадой здания Конгресса не существует.
6 января во время совместного заседания двух палат Конгресса США, на котором депутаты и сенаторы должны были утвердить итоги голосования на президентских выборах в стране, у Капитолия собрались десятки тысяч сторонников Трампа. Они были не согласны с результатами подсчета бюллетеней и голосования выборщиков, гласящими о победе Байдена. Позже группа участников митинга вступила в стычки с полицией, некоторые протестующие прорвались в Капитолий и попытались проникнуть в забаррикадированный зал Палаты представителей. Заседание Конгресса временно было приостановлено. Позже, когда к Капитолийскому холму подтянули Нацгвардию и ситуация стабилизировалась, депутаты и сенаторы возобновили дебаты и голосование, в итоге утвердив победу Джозефа Байдена на президентских выборах.
Официально в должность политик вступит с момента инаугурации 20 января.
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СМИ: Трамп обвинил движение «Антифа» в организации штурма Капитолия
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Фото: РЕЙТЕР