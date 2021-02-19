Власти США не планируют отправлять вакцину от COVID-19 в развивающиеся государства. Первым делом будет создаваться запас препаратов для жителей Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
– Сейчас мы сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки здесь, – сказал неназванный представитель администрации Джо Байдена.
Второй неназванный чиновник заявил, что Байден попросил сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования излишка вакцин, "когда в стране будет достаточное количество" препарата для удовлетворения внутреннего спроса.
– Хотя в настоящее время мы не имеем возможности делиться дозами вакцин, мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать COVAX и активизировать вакцинацию во всем мире, – добавил еще один неназванный представитель администрации.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
879
СМИ: США пока не будет жертвовать вакцину от коронавируса другим странам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter