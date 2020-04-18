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  2. СМИ сообщили последние данные о состоянии Надежды Бабкиной

СМИ сообщили последние данные о состоянии Надежды Бабкиной

Информация о перевозке народной артистки России в военный госпиталь не подтвердилась, но ее состояние все еще тяжелое, сообщает СтарХит.

Согласно новым данным Надежда Бабкина все еще находится в стабильно тяжелом состоянии из-за двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как удалось узнать медиа, народная артистка по-прежнему находится в отделении кардиореанимации одного из медицинских центров Москвы. То есть информация о перевозке в военный госпиталь не подтвердилась.

- Надежде Георгиевне незначительно лучше — дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку, — рассказали в клинике. — Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует.

Ранее Бабкина находилась в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. Известно, что ее лечат антибиотиками и капельницами.

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