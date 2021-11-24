СМИ: Шольц будет избран новым канцлером Германии не позднее 8 декабря

Заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Такую новость сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, социал-демократа могут избрать канцлером и раньше – 6 декабря.
ТАСС уточняет, что нынешняя и. о. канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти, очевидно, не побьет рекорд Гельмута Коля (1930–2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, то есть 5869 дней. Чтобы это сделать, ей нужно оставаться у власти до 17 декабря.
24 ноября Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия окончательно согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы будущего правительства страны.
По результатам выборов в бундестаг СДПГ набрала 25,7% голосов, а ХДС/ХСС – 24,1%. Свободная демократическая партия Германии и «Зеленые» получили 11,5% и 14,8% голосов соответственно.