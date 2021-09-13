СМИ: серб Новак Джокович оштрафован на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение в финале US Open

Что именно скрывается за формулировкой «неспортивное поведение», неизвестно. Интернет-пользователи в комментариях под постом высказывают предположения, что серба оштрафовали за брошенную ракетку или замах на девочку, подававшую мячи.Отметим, что Новак Джокович оказался в центре скандала и на прошлогоднем US Open. Тогда игра 1/8 финала против испанца Пабло Карреньо-Бусты была остановлена по ходу первого сета при счете 5:6 после того, как уроженец Белграда отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. Тогда Джоковичу засчитали техническое поражение.Ранее в текущем сезоне серб выиграл мейджоры в Австралии, Франции и Великобритании – и в случае аналогичного успеха в США он стал бы всего третьим в истории тенниса обладателем календарного Большого шлема в мужском одиночном разряде. Прежде четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали лишь американец Дон Бадж (1938) и австралиец Род Лейвер дважды (1962, 1969).Из представителей белорусской школы тенниса лучше всех на последнем в сезоне турнире из серии Большого шлема выступила Арина Соболенко (WTA: 2), которая дошла до полуфинала, где в упорной борьбе проиграла Лейле Анни Фернандес из Канады (WTA: 73) – 6:7 (3:7), 6:4, 4:6. Ольга Говорцова (WTA: 136) и Юлия Готовко (WTA: 249) вылетели с этого US Open в квалификации, Александра Саснович (WTA: 90) и Егор Герасимов (ATP: 82) – в 1/64 финала, а Виктория Азаренко (WTA: 19) и Илья Ивашко (ATP: 53) – в 1/16 финала.