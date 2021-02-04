Съемки третьей части кинокартины "Фантастические твари" приостановили из-за вероятных случаев заражения южноафриканским вариантом коронавируса среди членов съемочной группы и актеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Кадр из фильма
По информации источника, вполне возможно, что один из заразившихся – исполнитель одной из главных ролей.
Пока представитель Warner Bros. в Англии не сообщает имен заболевших.
В сентябре сообщалось, что во время съемок фильма заразился эксперт по диалектам, но, несмотря на это, работа была продолжена.
Напомним, съемки картины проходят в примерно в 30 минутах езды от населенного пункта, где было зафиксировано заражение новым штаммом коронавируса.
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СМИ: съемки фильма "Фантастические твари" приостановили из-за коронавируса
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