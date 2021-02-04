СМИ: съемки фильма "Фантастические твари" приостановили из-за коронавируса

Кадр

из фильма

По информации источника, вполне возможно, что один из заразившихся – исполнитель одной из главных ролей.Пока представитель Warner Bros. в Англии не сообщает имен заболевших.В сентябре сообщалось, что во время съемок фильма заразился эксперт по диалектам, но, несмотря на это, работа была продолжена.Напомним, съемки картины проходят в примерно в 30 минутах езды от населенного пункта, где было зафиксировано заражение новым штаммом коронавируса.