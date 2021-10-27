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СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма

Американский актер Алек Болдуин до сих пор пребывает в шоке от случившегося на съемочной площадке, пишет издание People со ссылкой на источник.

Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Голливудский актер при репетиции эпизода на съемках вестерна «Ржавчина» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате стрельбы был тяжело ранен режиссер, погибла оператор. 

По словам источника, случившееся для Болдуина немыслимая трагедия, горе и травма:

– Алек все еще в шоке, и его сердце разбито. Он изо всех сил старается справиться, опирается на поддержку своей жены Хилари и детей.
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