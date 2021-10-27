СМИ рассказали о состоянии Болдуина после трагедии на съемках фильма

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Голливудский актер при репетиции эпизода на съемках вестерна «Ржавчина» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате стрельбы был тяжело ранен режиссер, погибла оператор.По словам источника, случившееся для Болдуина немыслимая трагедия, горе и травма: