Участники протестных акций в столице Туниса пытаются штурмовать здание парламента. Пока что их натиск сдерживают, передает ТАСС.
Сотрудники сил безопасности сдерживают протестующих. Улицы, ведущие к зданию парламента, перекрыты, уточняет телеканал Al Hadath.
По информации СМИ, участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги, требуют освободить задержанных раннее демонстрантов и прекратить репрессии. Накануне стало известно, что правоохранители Туниса за минувшую неделю в ходе беспорядков в стране задержали более 1200 их участников. Протесты в Тунисе начались 16 января.
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СМИ: протестующие в Тунисе пытаются штурмовать здание парламента
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Фото: РЕЙТЕР