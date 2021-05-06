Менеджер и продюсер певца Тимы Белорусских заявили о намерении запретить артисту использовать его псевдоним. Об этом сообщает Super.ru.
Фото: afisha.ru
Бывший менеджер автора «Мокрых кроссов» и «Незабудки» Александра Розниченко, она же жена его экс-продюсера, подала заявку на регистрацию названия «Тима Белорусских» как товарного знака. Псевдоним регистрируют в Роспатенте по 45 категориям товаров, среди которых одежда, пиво, косметика, табак и многое другое.
Ранее в интервью бывший продюсер знаменитости заявил, что не готов оставить ему сценическое имя. По его словам, неправильно, если Тима Белорусских будет так себя называть, ведь данный псевдоним – целый проект, вокруг которого вся команда музыканта строила все, что относится к музыке и стилю.
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СМИ: продюсер Тимы Белорусских хочет отнять его псевдоним
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