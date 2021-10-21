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СМИ: председателем бундестага может стать женщина

Одну из наиболее важных ролей в немецкой политике – пост главы парламента (бундестага) может занять женщина, пишет ТАСС.


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Немецкие СМИ сообщили, что председатель фракции социал-демократов (СДПГ) Рольф Мютцених предложил кандидатуру своей заместительницы, 53-летней Бербель Бас, на пост главы бундестага. Члены правления фракции поддержали это предложение. Напомним, что СДПГ выиграла парламентские выборы с результатом 25,7% голосов и теперь будет сильнейшей фракцией в бундестаге.

Учредительное заседание парламента ФРГ состоится 26 октября. На нем будет утвержден порядок работы парламента, а также избраны глава и его заместители.

Фото: pixabay.com
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