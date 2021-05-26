СМИ: полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Выдача ордера не связана с обвинениями рокера в насилии над женщинами, которые были ему предъявлены в феврале этого года. Напомним, тогда актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон годами подвергал ее физическому, сексуальному и эмоциональному насилию. К ее обвинениям присоединились другие женщины, включая звезду сериала «Игра престолов». Несколько жертв Мэрилина уже подали на него в суд.Знаменитость обвиняется в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Вероятно, речь идет об инциденте, когда Мэнсон плюнул в человека. Отмечается, что исполнителю может грозить штраф в размере 2 млн долларов или тюремное заключение сроком до одного года.Официальный представитель звезды пока не дал никаких комментариев на этот счет.