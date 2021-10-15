СМИ: Поль Погба может перейти из «МЮ» в «Барселону»

Агент 28-летнего футболиста Мино Райола предложил «Барселоне» подписать контракт с полузащитником, когда он будет свободным агентом, – а именно следующим летом. Однако клуб из столицы Каталонии пока не принял окончательного решения по данному вопросу.Также сообщается, что в заключении контракта с Полем Погба заинтересованы испанский «Реал», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ и несколько английских клубов.