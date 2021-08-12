СМИ осуждают применение насилия против журналистов после событий у Сейма Литвы

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"10 августа, во вторник, журналисты, представители СМИ, занимающиеся созданием и распространением массовой информации, осознавая свою роль в современном обществе, а также ответственность за свою работу, пришли к Сейму, где люди протестовали против планирующихся правительством ограничений для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу или которые не хотят тестироваться. Понимая, что основой доверия к СМИ являются независимость, справедливость, беспристрастность, профессионализм, журналисты безостановочно в течение всего дня готовили статьи, репортажи, выходили на связь с места события. Во время протеста литовские СМИ задали вопросы сотням собравшихся, объективно и беспристрастно подавали обществу информацию, которую участники протеста хотели довести до сведения общества.Вечером того же дня мирная акция переросла в беспорядки, во время которых коллег-журналистов толкали, закрывали им камеры, портили рабочее оборудование, называли их "крысами" и другими нецензурными словами. Но даже в таких условиях представители СМИ продолжали работать до окончания беспорядков: в них летели бутылки, камни.Насилие, имевшее место во время митинга – постыдно, низко и противоречит всем принципам демократии, а также праву на информирование общества. Такие инциденты вредят не только демократии, но и имиджу Литвы в мире. События 10–11 августа в Вильнюсе показывают, что работа журналиста небезопасна, особенно когда толпа видит в СМИ врага, когда не понимает принципов объективной журналистики.Мы осуждаем применение как физического, так и эмоционального насилия против журналистов. Просим полицию обратить внимание на безопасность журналистов, так как их работа в демократическом государстве очень важна", – говорится в заявлении СМИ.