Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. СМИ опубликовали фото дочери Тимы Белорусских

СМИ опубликовали фото дочери Тимы Белорусских

Певец старается не афишировать свою личную жизнь, пишет СтарХит.

Белорусский артист Тима Белорусских не торопится рассказывать о семье, однако известно, что у него есть жена Яна и дочь София.

На днях ее фото опубликовал ряд российских СМИ. Судя по снимку, она унаследовала черты знаменитого отца.

К слову, несмотря на популярность в России, Тима не стал переезжать из родного Минска. В одном интервью он признавался, что снимает загородный дом, где оборудовал студию для записи — там он часто принимает гостей и проводит время с родными и близкими.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома - российский вирусолог
В Беларуси выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
СМИ опубликовали фото дочери Тимы Белорусских
Эпидемиолог объяснил, почему в Швеции не стали закрывать страну на карантин
Погода во вторник: дожди и до +23 градусов
Mitsubishi столкнулся с грузовиком под Витебском
Сразу два новых сквера могут появиться в Минске
Спасатели помогли ребенку, застрявшему в бетонных плитах в Борисове
Лукашенко рассчитывает на развитие контактов с Нидерландами после снятия ограничений из-за пандемии
В Минобразования рассказали, как будет организован учебный процесс в БНТУ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Годна? Годно!
Лукашенко убежден в необходимости укрепления отношений и сотрудничества с ЮАР
Мужчина погиб на пожаре в Лидском районе
Карантин в Италии будет смягчен в начале мая
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения народного художника Беларуси Мая Данцига
Спасаем кожу рук после антисептиков: как бороться с сухостью, раздражением и зудом
Что побуждает гомельчан все чаще ремонтировать подъезды своими руками
Мужчина погиб на пожаре в Новогрудском районе
Большие выходные в «Дана Молл»: акции, скидки и отличное настроение!
Ветеран из Новополоцка Сергей Хацкевич пережил войну, победил тиф и туберкулез, а недавно его нашла высокая награда — знак «Партизан Беларуси»
С чего начиналась 30-летняя история фонда «Помощь детям Чернобыля»
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Возвращение в семью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ