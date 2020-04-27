СМИ опубликовали фото дочери Тимы Белорусских

Певец старается не афишировать свою личную жизнь, пишет СтарХит.

Белорусский артист Тима Белорусских не торопится рассказывать о семье, однако известно, что у него есть жена Яна и дочь София.

На днях ее фото опубликовал ряд российских СМИ. Судя по снимку, она унаследовала черты знаменитого отца.

К слову, несмотря на популярность в России, Тима не стал переезжать из родного Минска. В одном интервью он признавался, что снимает загородный дом, где оборудовал студию для записи — там он часто принимает гостей и проводит время с родными и близкими.