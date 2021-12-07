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  2. СМИ: омикрон-штамм коронавируса может распространяться в несколько раз быстрее «дельты»

СМИ: омикрон-штамм коронавируса может распространяться в несколько раз быстрее «дельты»

Омикрон-штамм коронавируса может распространяться в два раза быстрее, чем дельта-вариант. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на африканский портал News24, который приводит предварительные выводы международной группы ученых, занимающейся моделированием ситуации с распространением коронавируса в ЮАР.


Сообщается, что ученые построили математическую модель на основе результатов обследования заразившихся коронавирусом пациентов из разных провинций ЮАР. В итоге исследователи подтвердили, что омикрон-штамм передается от человека к человеку быстрее других вариантов коронавируса. Однако это не означает, что он обусловит более тяжелое течение болезни – пока соответствующих данных не было. Смертей среди инфицированных омикрон-вариантом COVID-19 не выявлено. 

Ученые призвали своих коллег использовать результаты их исследования для подготовки к возможному росту случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в ближайшие месяцы.

Фото: pixabay.com
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