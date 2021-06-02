СМИ: один человек погиб, 16 пострадали из-за торнадо на северо-востоке Китая

Известно, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из них находится в тяжелом состоянии.Телеканал отмечает, что стихия обрушилась на город во вторник в промежутке с 17:30 до 18:00 по местному времени (с 12:30 по 13:00 вторника мск). Наблюдались резкие порывы ветра и град.По состоянию на утро 2 июня повреждены не менее 148 домов, сельхозугодья и фабрики. Всего 243 жителя Шанчжи были переселены для устранения последствий стихийного бедствия. Ущерб, причиненный природным явлением, местные власти оценили в 5,12 млн юаней (более $ 802 тыс.).