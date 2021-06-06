СМИ: не менее 14 человек погибли из-за наводнений и оползней на Шри-Ланке

По его данным, минимум десять человек погибли из-за наводнений, а четверо – в результате оползней. Двое считаются пропавшими без вести.По информации телеканала, 33 спасательные бригады в составе ВМС страны направлены в пострадавшие районы. По последним данным, удалось спасти 66 человек.С четверга в четырех районах Шри-Ланки шли проливные дожди, в основном в столице островного государства Коломбо и населенных пунктах в пригороде. Затоплены жилые дома, рисовые поля и дороги. Стихийное бедствие принесло беды примерно 245 тыс. человек, разрушены более 800 домов.