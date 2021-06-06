По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнений и схода оползней после проливных дождей на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.
По его данным, минимум десять человек погибли из-за наводнений, а четверо – в результате оползней. Двое считаются пропавшими без вести.
По информации телеканала, 33 спасательные бригады в составе ВМС страны направлены в пострадавшие районы. По последним данным, удалось спасти 66 человек.
С четверга в четырех районах Шри-Ланки шли проливные дожди, в основном в столице островного государства Коломбо и населенных пунктах в пригороде. Затоплены жилые дома, рисовые поля и дороги. Стихийное бедствие принесло беды примерно 245 тыс. человек, разрушены более 800 домов.
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СМИ: не менее 14 человек погибли из-за наводнений и оползней на Шри-Ланке
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.