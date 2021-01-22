В международных вещателях США, находящихся под контролем государства, идут кадровые зачистки. Об этом сообщает газета Washington Post.
После вступления Джозефа Байдена в должность 46-го президента США ушел в отставку глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк. Когда-то он был назначен на эту должность Дональдом Трампом. Кстати, Пэк заявил, что покинул пост по требованию Байдена.
Напомним, USAGM курирует целый ряд новостных ресурсов, в том числе радиостанцию "Голос Америки"* (VOA*).
На данный момент исполняющим обязанности главы ведомства была назначена Келу Чжао. Журналистка около 40 лет проработала на «Голосе Америки». На посту и. о. Чжао уже уволила директора VOA Роберта Райлли и его заместителя Элизабет Роббинс.
Временным главой "Голоса Америки" назначена Иоланда Лопес, которая также долгое время проработала на радиостанции.
По мнению Washington Post, кадровая политика нового президента США в рамках организации отражает заявления некоторых критиков Трампа, утверждавших, что экс-президент хочет превратить новостные ресурсы в рупоры своих взглядов.
Фото: Missvain
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СМИ: на интернет-ресурсе "Голос Америки" начались кадровые перестановки
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