СМИ: на американской военной базе в Афганистане бросили более 10 украинцев

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Сестра одного из военных рассказала телеканалу, что о ночной эвакуации украинского самолета контрактники ничего не знали, а на связь с ними никто не выходил. Теперь украинцев никто не забирает, как и десятки военных из других стран. При этом всех американцев с базы уже эвакуировали. По словам женщины, талибы забрали у оставшихся на базе военных все оружие.Эвакуацией украинцев занимается посольство страны в Таджикистане, однако пока конкретики по этому вопросу нет из-за напряженной обстановки вокруг и особенно в аэропорту.В воскресенье боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул, заявив о полном контроле над всей территорией государства.