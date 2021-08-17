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  2. СМИ: на американской военной базе в Афганистане бросили более 10 украинцев

СМИ: на американской военной базе в Афганистане бросили более 10 украинцев

Как утверждает телеканал 24, на военной базе в США находятся 12 украинских контрактников, которые не попали на эвакуацию национального самолета.

Фото носит иллюстративный характер

Сестра одного из военных рассказала телеканалу, что о ночной эвакуации украинского самолета контрактники ничего не знали, а на связь с ними никто не выходил. Теперь украинцев никто не забирает, как и десятки военных из других стран. При этом всех американцев с базы уже эвакуировали. По словам женщины, талибы забрали у оставшихся на базе военных все оружие. 

Эвакуацией украинцев занимается посольство страны в Таджикистане, однако пока конкретики по этому вопросу нет из-за напряженной обстановки вокруг и особенно в аэропорту.

В воскресенье боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул, заявив о полном контроле над всей территорией государства.
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Фото: РЕЙТЕР
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