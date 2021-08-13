СМИ: Литва нанесла удар по транзиту и Клайпеде, чтобы выслужиться перед США

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Вильнюс ничто не обязывает блокировать белорусский транзит через Клайпеду, однако правительство все равно отказывается от главного источника существования Клайпедского порта и Литовской железной дороги.Санкции – это в чистом виде политика, формализованный инструмент политического принуждения к покорности. Применение или неприменение санкций против конкретных физических и юридических лиц в условиях, когда все связаны со всеми, – продукт политических договоренностей.«Беларуськалий» для Клайпеды – главный клиент морского грузового порта, который прямо или косвенно является источником дохода для каждого третьего жителя города.Белорусские калийные удобрения – это почти четверть грузооборота Клайпедского порта и Литовской железной дороги. Без них сразу прекратит свое существование специализирующийся на минеральных удобрениях грузовой терминал Biriu kroviniu terminalas, который обслуживал только «Беларуськалий». Однако удар будет тяжел для всей литовской логистики.Белорусские грузы в лучшие времена составляли более трети грузооборота транспортно-логистического комплекса Литвы. Белорусские нефтепродукты – второй по значимости пункт в структуре грузоперевозок – из Литвы в этом году уже ушли, а теперь Литва своими руками избавляется и от пункта номер один – минеральных удобрений. То есть Литва полным ходом идет к коллапсу транспортно-логистической отрасли, который уже стал свершившимся фактом в соседней Латвии. Такая решимость вызвана исключительно желанием выслужиться перед американцами. Соединенные Штаты, введя санкции против «Беларуськалия», разумеется, рассчитывают, что их решения станут образцом при подготовке шестого пакета антибелорусских санкций Евросоюза.О том, что действия властей Литвы могут породить взрыв недовольства и массовые протесты в Клайпеде, в Вильнюсе, разумеется, не задумываются. Как не задумывались литовские власти и о том, к чему могут привести ограничения для невакцинированных, рассуждают авторы Rubaltic.