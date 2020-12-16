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  2. СМИ: Лана Дель Рей выйдет замуж

СМИ: Лана Дель Рей выйдет замуж

Избранник известной американской певицы – ее бойфренд Клэйтон Джонсон. Как уточняет Lenta.ru, пара обручилась после нескольких месяцев отношений.

Архивное фото

Разговоры о грядущей свадьбе вновь развернулись после того, как фанаты 35-летней Ланы Дель Рей заметили у нее на пальце обручальное кольцо – это было 14 декабря, когда артистка появилась на вечернем шоу Джимми Фэллона. Помолвку подтверждает источник US Weekly. Кстати, издание пишет, что исполнительницу популярных хитов уже видели с бриллиантовым кольцом в октябре и ноябре 2020-го.

Представитель певицы пока что не комментировал эту информацию.
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Фото: РЕЙТЕР
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