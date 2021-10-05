СМИ: коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года

Коронавирусная инфекция, предположительно, могла появиться в китайском городе Ухане летом 2019 года. К таким выводам пришло издание Telegraph, которое ссылается на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что анализ Internet 2.0 был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. По результатам исследования расходы в 2019 году по сравнению с 2018-м стали больше почти в два раза. Авторы отчета отмечают, что заметный рост расходов был зарегистрирован летом 2019 года.
В докладе также подчеркивается, что причиной увеличения расходов стали закупки со стороны органов, связанных с контролем и профилактикой заболеваний. Среди них Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухане, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.
"На основании проанализированных данных мы пришли к выводу, что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года... Мы полагаем, что рост расходов указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения", – цитирует текст исследования Telegraph.
Согласно информации издания, результаты анализа в настоящий момент переданы правительственным чиновникам США.