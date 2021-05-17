СМИ: Гейтс ушел из совета директоров Microsoft из-за служебного романа

Основатель Microsoft Билл Гейтс был вынужден в прошлом году выйти из состава совета директоров Microsoft из-за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Wall Street Journal.
Сам Гейтс объяснял этот шаг желанием сосредоточиться на благотворительности. «Я решил уйти из совета директоров в Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы больше времени уделять моим приоритетам, касающимся благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования и противодействия изменению климата», – написал он год назад в социальной сети LinkedIn.
Газета сообщает, что уход не был добровольным: «Члены совета директоров Microsoft решили, что Биллу Гейтсу необходимо выйти из его состава в 2020 году, так как они проводили расследование имевших место ранее романтических отношений миллиардера со служащей Microsoft, признанных неподобающими». Поводом для расследования, к проведению которого была подключена юридическая фирма, стала жалоба сотрудницы корпорации, утверждавшей, что Гейтс в течение нескольких лет поддерживал с ней интимные отношения. Предприниматель заявил о выходе из состава совета директоров Microsoft до завершения разбирательства и принятия решения на этот счет полным составом совета, утверждает издание.
Представитель Гейтса опровергла публикацию. «Были любовные отношения почти 20 лет назад, которые завершились дружеским образом, – заявила она изданию. – Решение о выходе из совета никак не связано с этим. На самом деле он еще за несколько лет до того начал проявлять интерес к благотворительной деятельности».
ТАСС напоминает, что Билл и Мелинда Гейтс состояли в браке 27 лет. О своем решении развестись пара сообщила в начале мая. Этот развод может стать одним из самых дорогих в истории – состояние супругов оценивается в 146 миллиардов долларов.
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СМИ: Гейтс ушел из совета директоров Microsoft из-за служебного романа
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