СМИ: Германию в скором времени ждет кризис «по-британски»

В ближайшее время немецких водителей может ждать дефицит топлива, а потребителей – пустые полки в магазинах. О том, что Германию с большой вероятностью настигнет судьба Великобритании в этом вопросе, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
Канал Welt акцентирует внимание на нехватке более миллиона рабочих. По заверениям медиа, дефицит кадров наблюдается в 70 профессиях. Особенно это касается социальных работников и коммунальщиков.
Причиной проблемы называют низкие зарплаты и, как следствие, невостребованность профессий. Welt предупреждает, что в ближайшие годы ситуация может ухудшиться, так как часть работников уйдет на пенсию, а для их замены будет недостаточно кадров.
Уточняется, что помочь решить проблему призван новый закон о трудовой миграции. Как указал эксперт из Института немецкой экономики Александр Бурштедде, «нужно предельно упростить приезд в Германию и поиск здесь работы, устранить перед предприятиями бюрократические преграды».
К слову о кризисе в Великобритании: на днях появилась новость о том, что в магазинах Соединенного Королевства из-за дефицита товаров пустые полки прикрывают фотографиями продуктов. Из-за нехватки водителей грузовиков и упаковщиков продукции на фермах и предприятиях пищевой промышленности поставки товаров в супермаркеты ощутимо сократились. Подробности – здесь.
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