Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена в первый его рабочий день на посту президента Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.
«Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями. Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», – цитирует Грин издание The Hill со ссылкой на телеканал Newsmax.
Конкретные обвинения, которые республиканка планирует выдвинуть Байдену, не уточнялись. Однако она упомянула «украинские связи» демократа. Речь о деле украинской газовой компании Burisma, одним из руководителей которой был сын Джозефа Байдена Хантер, и предполагаемых связей бывшего вице-президента США с ней.
Поиск предполагаемых «деловых интересов» Джозефа Байдена был частью стратегии республиканцев во время предвыборной гонки для вывода демократа из нее. Подтверждения обвинения в связях Байдена с другими странами получено не было. Позже он победил на президентских выборах – инаугурация состоится 20 января.
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СМИ: член Конгресса США планирует инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день
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