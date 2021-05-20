СМИ: численность иностранных делегаций на Олимпиаде урежут более чем вдвое

В минувшем году до того, как было решено перенести Игры, предполагалось, что на них приедут иностранные делегации численностью около 180 тысяч человек.
Сейчас организаторы форума хотят ограничить размеры официальных делегаций до 12 человек в случае приезда лидера страны или пяти сопровождающих для министра. И кроме того, правительство Японии планирует запретить зарубежным лидерам и министрам встречаться со спортсменами из своих стран во время Олимпиады.
Представителям руководства иностранных государств будет рекомендовано находиться в Японии максимально короткий срок, не пользоваться общественным транспортом и не выезжать за пределы Токио. При согласии на выполнение этих требований и наличии отрицательных тестов на COVID-19 двухнедельный карантин по приезде в Японию для них будет отменен.
Все эти меры предполагается ввести с целью предотвращения распространения COVID-19.
ТАСС напоминает, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса была сдвинута на год и теперь состоится с 23 июля по 8 августа 2021-го.
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