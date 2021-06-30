Во Франции задержали женщину, которая предположительно спровоцировала массовую аварию на этапе велогонки «Тур де Франс». Об этом сообщил телеканал BFM.
По информации BFM, женщину доставили в отделение жандармерии Ландерно на западе Франции.
Напомним, во время первого этапа «Тур де Франс» одна из болельщиц, пытаясь показать плакат на камеру, вышла с ним на дорогу. Его задел один из участников гонки – в результате он упал, что вызвало цепную реакцию. В итоге на узком участке проезжей части произошел массовый завал (видео – здесь). Более 20 участников соревнований пострадали, а четверым пришлось сняться с гонки. Один из пострадавших сломал обе руки.
Ранее сообщалось, что организаторы гонки планируют подать в суд на виновницу инцидента.
Как уточняет ТАСС, «Тур де Франс» проходит в 108-й раз – гонка должна закончиться 18 июля в Париже.
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СМИ: болельщица, которая предположительно спровоцировала массовый завал на «Тур де Франс», задержана
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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